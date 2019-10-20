Красноярск, , 04:57 — REGNUM Проведение поисковых работ на месте прорыва дамбы в Красноярском крае осложняются перепадами температуры. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.

Поисково-спасательная операция МЧС в Курагинском районе Красноярского края 24.mchs.gov.ru

«Изменения погоды в районе операции, безусловно, осложняют поиск. В частности, собакам сложнее искать в таких условиях людей. Было бы легче, если бы не было перепадов», — рассказали в ГУ МЧС.

На текущий момент синоптики сообщают о том, что в Курагинском районе пасмурно, температура — минус один градус.

Напомним, в ночь на 19 октября 2019 в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате прорыва погибли 15 человек, шесть человек пропали без вести.

По фактам трагедии возбуждено уголовное дело. Сотрудниками центрального аппарата СКР проводятся следственные мероприятия.

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