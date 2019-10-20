Красноярск, 20 октября 2019, 04:00 — REGNUM На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, возобновлена поисково-спасательная операция МЧС, сообщили 20 октября в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Поисковая операция приостанавливалась в ночное время, но в данный момент работы возобновлены, рассказал сотрудник ГУ МЧС.
Напомним, в ночь на 19 октября в Курагинском районе произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате прорыва погибли более 15 человек, шесть человек пропали без вести.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками центрального аппарата СКР проводятся следственные мероприятия.
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