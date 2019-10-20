Екатеринбург, , 03:37 — REGNUM Перед тем, как рабочих в Ленинском районе Екатеринбурга завалило землёй, на них упал ковш экскаватора, сообщает E1.

«В Академическом рабочих придавило ковшом. Рабочие рыли яму, трубы меняли», — сообщают очевидцы.

Ковш, как отмечается, отпал от работающего экскаватора во время работ, когда люди находились в разрытой траншее.

На месте ЧП работают спасатели. Тела рабочих извлекают из-под завала.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое рабочих погибли вечером 19 октября в Екатеринбурга на пересечении улиц Краснолесья и Мехренцева. Следователи проводят доследственную проверку.

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