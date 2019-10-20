Екатеринбург, , 03:24 — REGNUM Доследственная проверка начата после информации в СМИ о провале грунта в Екатеринбурге, сообщили 20 октября в пресс-службе главного управления СКР по Свердловской области.

«Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев. Кроме того, истребуется интересующая следствие документация о проводившихся работах», — сообщили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два человека погибли при проведении земляных работ в Ленинском районе Екатеринбурга. Инцидент произошёл вечером 19 октября.

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