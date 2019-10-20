д. Волот, , 00:37 — REGNUM Свиноводческий комплекс ООО «Новгородский бекон» в деревне Волот Волотовского района Новгородской области, неподалёку от которого обнаружен инфицированный чумой свиней дикий кабан, работает в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Предприятие имеет высокий зоосанитарный статус, что позволяет ему функционировать без ограничительных мероприятий», — сообщила председатель регионального комитета ветеринарии Людмила Сукачёва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заражённый дикий кабан был выявлен 18 октября около деревни Сухарево Ратицкого сельского поселения Волотовского района. Карантин на этой и соседних территориях будет введён до 15 ноября 2019 года.

Напомним также, что «Новгородский бекон» серьёзно пострадал от АЧС в 2018 году — здесь было уничтожено около 37 тыс. животных. В 2019 году АЧС выявлена на другом новгородском свинокомплексе — «НовСвин» в посёлке Ермолино Новгородского района, где также предстоит уничтожить всё поголовье животных.

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