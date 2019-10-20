Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Теракт в мечети, унесший жизни 20 человек в районе Афганистана Хаска Мейна, решительно осудил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Госдепартамента США.

Помпео «Вчерашняя атака на молящихся показывает трусость и жестокость тех, кто пренебрегает человеческими жизнями и привержен насилию в отношении невинных».

Кроме того, в заявлении Помпео отметил стремление США способствовать миру и стабильности в Афганистане.

Напомним, 18 октября в мечети в афганской провинции Нангархар произошло два взрыва, жертвами которых стали 20 человек и ещё пострадали около 50 человек.

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