Красноярск, , 00:22 — REGNUM Кадры поисково-спасательных работ с места прорыва дамбы в селе Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край) опубликовало МЧС РФ.

На данный момент работы по поиску пропавших при прорыве дамбы людей продолжаются. Списки людей, находящихся в зоне бедствия на момент ЧП, уточняются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва дамбы в Щетинкино погибли 15 человек. К настоящему моменту известно о 44 пострадавших и о шести пропавших без вести.

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