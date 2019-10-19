Кызыл, , 20:54 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования родным и близким погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Также Кара-оол высказал «слова поддержки» в адрес красноярского губернатора Александра Усса.

«Хочу сказать свои слова поддержки своему коллеге Александру Викторовичу Уссу. Погибли люди труда, сильные и не боящиеся трудной физической работы. Это огромная потеря для всех», — пишет Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 19 октября в результате прорыва технологической дамбы на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе погибли 15 человек, 44 — пострадали. Шесть человек считаются пропавшими без вести.

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