Челябинск, , 20:48 — REGNUM В Челябинской области возле посёлка Витаминный 19 октября опрокинулся рейсовый автобус. В нём ехали 16 человек, пишет агентство новостей «Доступ».

Очевидцы сообщают о том, что среди пострадавших оказались женщина и мужчина. У них лёгкие травмы.

По данным СМИ, автобус ехал из Челябинска в Сатку. При этом резина была летней. Возможно, аварии способствовал и гололёд. По некоторым сведениям, водитель превысил скорость и не справился с управлением транспортом.