Конакри, , 19:36 — REGNUM Полиция Гвинеи подтвердила, что в ходе продолжающихся акций протеста в стране погибло девять человек.

По словам местных жителей, полиция открыла огонь по демонстрантам, перекрывшим дорогу горящими шинами. Об этом сообщило танзанийское новостное издание Mwananchi.

Представители оппозиции утверждают, что число погибших в результате протестов достигло 10 человек, среди которых оказался и 14-летний подросток. Более того, было отмечено, что органы безопасности Гвинеи совершили нападения на дома протестующих.

Власти страны не прокомментировали представленные обвинения в совершении убийств.

Граждане Гвинеи уже на протяжении более недели протестуют против конституционной поправки, позволяющей действующему президенту страны Альфе Конде баллотироваться на третий срок.

81-летний президент Конде пришел к власти в 2010 году, в 2015 году он был переизбран. В следующем году истекает срок его полномочий, однако лидер страны выразил желание в очередной баллотироваться на президентский пост, в связи с чем он потребовал внесения поправки в Конституцию страны.