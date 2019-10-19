Красноярск, , 18:54 — REGNUM Ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае прокомментировал депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко («Справедливая Россия»). Его возмутило то, что «ответственные лица» просто-напросто не знали о существовании злополучной дамбы.

«Дамба была незаконной, и все ответственные лица не знали, что она существует. У нас же нет администрации района, нет полиции, нет Ростехнадзора, нет природоохранной прокуратуры. Никого нет. Просто нет власти. Деньги бюджетные тратятся, а власти, оказывается, нет. А потом несуществующая дамба убивает людей», — пишет Константин Сенченко на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Красноярском крае произошла трагедия. В Курагинском районе на территории золотодобывающего рудника прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. По последним данным, погибли 15 человек, 44 — пострадали. Пропавшими без вести на данный момент считаются шесть человек.

Ранее, комментируя ситуацию, председатель краевого правительства Юрий Лапшин заявил, что дамба была сделана кустарным способом, поэтому «соответствующие надзорные службы не имели представления о том, что в этом месте произведены такие гидротехнические работы».

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