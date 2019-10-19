Ростов, Ярославская область, , 18:34 — REGNUM Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом многоквартирном доме в городе Ростов Великий Ярославской области, сообщили 19 октября в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

«Возгорание на площади 600 кв. м полностью ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в двухэтажном доме, второй этаж которого был деревянный, начался около пяти часов утра. В результате происшествия погибли семь человек, пятеро из которых — дети, самому младшему был один год. Один пострадавший в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

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