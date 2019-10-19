Красноярск, , 18:20 — REGNUM Власти Красноярского края после прорыва дамбы в Курагинском районе объявили о проверках малых золотодобывающих компаний.

По словам замглавы регионального правительства Анатолия Цыкалова, в крае большая часть гидротехнических сооружений стоит на учёте.

Проверки затронут лишь небольшие компании, занимающиеся недропользованием и имеющие лицензии на добычу рассыпного золота.

«Все остальные объекты известны, их характеристики известны, они находятся на контроле», — цитирует Цыкалова ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва технологической дамбы на территории золотодобывающего рудника, произошедшего 19 октября в Курагинском районе Красноярского края, погибли 15 человек, 44 человека пострадали. На данный момент пропавшими без вести считаются шесть человек.

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