Красноярск, , 17:16 — REGNUM В Красноярске проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). Обыски прошли в Красноярске в офисе организации, осуществляющей производственные работы по добыче золота.

По информации СК, изымается бухгалтерская и техническая документация, личные дела работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате прорыва технологической дамбы на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек, 44 человека пострадали, шестеро на данный считаются пропавшими без вести.

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