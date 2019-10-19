Красноярск, , 16:47 — REGNUM К поисково-спасательным работам в Курагинском районе Красноярского края, где в результате прорыва дамбы погибли и пострадали люди, привлечены порядка 300 человек. Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС, поиски ведутся круглосуточно с соблюдением техники безопасности.

Также в работах задействовано шесть маломерных судов и водолазная служба.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 октября на реке Сейба в районе села Щетинкино Курагинского района разрушилась дамба технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате происшествия погибли 15 человек, 44 пострадали. Пропавшими без вести на данный момент считаются шесть человек.

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Ранее в краевом правительстве подчеркнули, что из-за наступления темноты поисковые работы будут приостановлены и продолжатся 20 октября.

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