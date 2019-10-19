Красноярск, , 16:29 — REGNUM Сотрудники полиции продолжают нести службу по охране общественного порядка на месте происшествия в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские на месте трагедии в Курагинском районе Красноярского края 24.мвд.рф

В настоящее время на месте происшествия работают 130 сотрудников полиции. В том числе ведётся работа по пресечению фактов мародёрства на месте трагедии. Также полицейские охраняют общественный порядок и оказывают помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, пострадали 44 человека, без вести пропавшими считаются шесть человек. По данным краевых властей, дамба была несанкционированной, возбуждено уголовное дело.

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