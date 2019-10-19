Киев, 19 октября 2019, 16:19 — REGNUM В Виннице и Киеве задержаны лица, распространявшие наркотики. Об этом 19 октября сообщается в пресс-службе Национальной полиции.
Задержание произошло 18 октября в городах Виннице и Киеве. Распространением наркотических веществ занимались супруги из Киева и житель Винницы. Во время обысков у преступников было изъято 540 доз наркотического вещества (метадон) на сумму более 200 тыс. гривен (свыше 500 тыс. рублей).
В правоохранительных органах сообщили, что устанавливали личности распространителей наркотиков более полугода.
При дальнейшем обыске у задержанного изъяли пять расфасованных коробок с наркотиками и 19 коробок с игрушками, в которых из Киева были переданы наркотики. Задержанный сообщил, что распространял наркотик путем «закладок».
В Киеве были также задержаны соучастники преступления. В квартире которых при обыске было найдено 400 доз наркотического вещества на сумму 160 тысяч гривен. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники пограничной службы Украины пресекли контрабанду сигарет на сумму порядка 500 тыс. гривен. Инцидент произошел на одном из пограничных пунктов Волынской области в городе Ковель.
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