Киев, , 16:19 — REGNUM В Виннице и Киеве задержаны лица, распространявшие наркотики. Об этом 19 октября сообщается в пресс-службе Национальной полиции.

Задержание произошло 18 октября в городах Виннице и Киеве. Распространением наркотических веществ занимались супруги из Киева и житель Винницы. Во время обысков у преступников было изъято 540 доз наркотического вещества (метадон) на сумму более 200 тыс. гривен (свыше 500 тыс. рублей).

В правоохранительных органах сообщили, что устанавливали личности распространителей наркотиков более полугода.

Правоохранители задержали 40-летнего винничанина, который только что через одного из перевозчиков из столицы получил детскую игрушку со 140 дозами метадона на сумму около 56 000 гривен. Правонарушитель был задержан возле его дома, когда он вышел из такси», — сказал начальник управления противодействия наркопреступности Винницкой области Виталий Стахов.

При дальнейшем обыске у задержанного изъяли пять расфасованных коробок с наркотиками и 19 коробок с игрушками, в которых из Киева были переданы наркотики. Задержанный сообщил, что распространял наркотик путем «закладок».

В Киеве были также задержаны соучастники преступления. В квартире которых при обыске было найдено 400 доз наркотического вещества на сумму 160 тысяч гривен. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники пограничной службы Украины пресекли контрабанду сигарет на сумму порядка 500 тыс. гривен. Инцидент произошел на одном из пограничных пунктов Волынской области в городе Ковель.

Читайте подробнее: С Украины пытались незаконно вывезти сигареты на сумму полмиллиона гривен