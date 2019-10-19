Ростов, Ярославская область, , 16:10 — REGNUM Видео с места пожара в Ростове Великом в Ярославской области, в результате которого погибли семеро человек, в том числе пятеро детей, опубликовано YarNews-TV.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухэтажном жилом доме в Ростове Великом, который произошёл рано утром 19 октября. В результате пожара погибли пятеро детей и двое взрослых, пострадали три человека. Один пострадавший в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

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