Зеленодольск, Татария, , 16:05 — REGNUM Суд в Татарии признал виновным главу ООО ЗМПК «Даль-Кама» (Зеленодольского мясоперерабатывающего комбината) по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3,5 года с испытательным сроком 3 года, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республике.

(сс) sajinka2

Отмечается, что свою вину осужденный признал частично и полностью возместил ущерб бюджету. Но второй фигурант дела — соучастник — скрылся, он объявлен в федеральный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие полагало, что директор мясокомбината, предварительно договорившись с директором одной из фирм, представил в налоговую службу декларацию о возмещении НДС (налога на добавленную стоимость), в которую были внесены фиктивные сделки с контрагентами. Таким образом, сумма хищения и ущерб, полученный федеральным бюджетом, составил 5,7 млн рублей.