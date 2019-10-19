Красноярск, , 15:56 — REGNUM В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве технологической дамбы на реке Сейбе в артели золотодобытчиков. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал документ, в котором понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим при разрушении технологической дамбы артели золотодобытчиков на реке Сейба.

В этот день во всех городах и районах края будут припущены государственные флаги.

Напомним, что по последним данным в результате прорыа дамбы погибли 15 человек. Ещё шесть человек числятся пропавшими без вести.