Красноярск, 19 октября 2019, 15:56 — REGNUM В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве технологической дамбы на реке Сейбе в артели золотодобытчиков. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал документ, в котором понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим при разрушении технологической дамбы артели золотодобытчиков на реке Сейба.
В этот день во всех городах и районах края будут припущены государственные флаги.
Напомним, что по последним данным в результате прорыа дамбы погибли 15 человек. Ещё шесть человек числятся пропавшими без вести.