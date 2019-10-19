Красноярск, 19 октября 2019, 15:52 — REGNUM На официальном сайте правительства Красноярского края вечером 19 октября появились соболезнования родным и близким погибших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе.
«От имени всех земляков выражаю глубокие соболезнования семьям, понесшим невосполнимую утрату», — подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.
По его словам, причины трагедии выясняют специалисты. Но уже сейчас известно, что инженерное сооружение было несанкционированным.
Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь, заверили в краевом правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы. Затопило два общежития вахтового посёлка, погибли 15 человек, пострадали 44 человека. В списке пропавших без вести, по последним данным, значатся шесть человек.
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