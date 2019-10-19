Москва, , 15:58 — REGNUM Задержки и отмены авиарейсов возможны в аэропортах Германии из-за забастовок сотрудников авиакомпаний. Об этом 19 октября предупреждает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ граждан России в Twitter.

Задержка авиарейса Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что забастовки сотрудников авиакомпаний Germanwings, Eurowings, SunExpress Deutschland и Cityline пройдут 20 октября с 05:00 до 11:00 по местному времени ( 06:00—12:00 мск). Во время протестных акций не исключены задержки и отмена авиарейсов .

К забастовке призвал сотрудников авиакомпаний SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Germanwings und Eurowings профсоюз бортпроводников Ufo. Призыв касается бойкотирования всех вылетов из Германии.

Кроме того, МИД РФ предупредил российских граждан о закрытии метро в столице Чили городе Сантьяго 19 и 20 октября из-за массовых беспорядков в провинциях Сантьяго и Чакабуко, где в целях безопасности введено чрезвычайное положение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении президентом Чили Себастьяном Пиньерой режима чрезвычайной ситуации в двух провинциях Чили в связи с массовыми беспорядками, связанными с повышением тарифов на проезд в метро.

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