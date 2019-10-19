Нальчик, , 15:46 — REGNUM Сотрудник полицейского спецназа скончался после драки в городе Нальчик с сотрудником патрульно-постовой службы. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Интерфакс.

Драка между двумя сотрудниками МВД произошла вечером 18 октября в Нальчике. Погибший служил в отряде специального назначения «Гром» МВД Карелии. Второй участник драки — сотрудник патрульно-постовой службы имени А. Кадырова МВД Чечни.

Причины конфликта не уточняются. По факту произошедшего проводится проверка.