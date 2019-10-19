Зеленодольский район, , 15:43 — REGNUM Утром 19 октября в аварии на трассе «Йошкар-Ола — Зеленодольск» один человек погиб. Еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Последствия ДТП Пресс-служба управления ГИБДД по Марий Эл

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия. В результате он потерял управление и автомобиль съехал в кювет. Погиб пассажир, находившийся на заднем сиденье и не пристегнутый ремнем безопасности. Трое доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года в Горномарийском районе республики пассажирский микроавтобус съехал в кювет. 66-летний водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения в сложных дорожных и метеорологических условиях, не справился с управлением транспортным средством и съехал в правый кювет. В результате аварии пострадал водитель и семь пассажиров.