Красноярск, , 15:28 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края продолжают выяснять причины ЧП с прорывом дамбы, унесшего жизни как минимум 15 человек.

По словам губернатора края Александра Усса, водоём не был переполнен, высота дамбы — 15 метров, в то время как уровень воды — около пяти метров.

«Необходимо выяснить, соответствовала ли эта работа проектным решениям. Для этого на месте работают представители следственного комитета, прокуратуры края и других контролирующих органов», — прокомментировал красноярский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края погибли как минимум 15 человек, пострадали 44 человека. Ведётся поиск пропавших без вести, которых, по разным данным, от шести до 13 человек.

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