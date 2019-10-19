Нижний Новгород, , 15:21 — REGNUM Бывший генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» объявлен в федеральный розыск. Об этом говорится в тексте приговора, вынесенного Нижегородским районным судов в отношении экс-финансового директора бывшего подрядчика водоканала — ООО «Веград Инжиниринг».

ООО являлось участником закупки оборудования для ультрафиолетовой очистки (УФО) стоков на Нижегородской станции аэрации, которая совершилась вопреки запрету администрации Нижнего Новгорода.

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Водоканал перечислил ООО около 607,5 млн рублей в качестве аванса, но долгое время не мог получит оборудование для монтажа. Позднее в рамках начавшегося расследования оборудование было арестовано. В мае бывший финансовый директор ООО «Веград Инжиниринг» был осужден на три года восемь месяцев в колонии общего режима, он и дал показания на бывшего генерального директора «Нижегородского водоканала».

В целях хищения средств представитель подрядчика и водоканала создали фирму-двойника с названием ООО «Веград Инжиниринг», номинальными директорами стали бизнесмены из Боснии и Герцеговины, о планах хищения зарубежных участников не информировали, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Бывший глава водоканала принимал активное участие в реализации преступного плана. Оборудование так и не было установлено, осужденный бывший финдиректор ООО получил из 607,5 млн рублей только 40,5 млн рублей, остальное, уточняется в его приговоре, планировал присвоить экс-глава водоканала, которого в результате обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая скандальная история, связанная с деятельностью водоканала.

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Так, в июле в АО «Нижегородский водоканал» проходил обыски по делу о неуплате налогов на сумму 65,8 млн рублей в 2013 году. В компании проведение следственных мероприятий подтверждали, однако говорили, что с выемкой документов они не связаны. по версии следствия, один из руководителей предприятия «Нижегородский водоканал» «путем подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения», уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 65,8 млн рублей.

Тогда в компании также проводились обыски и выемки документов. При этом в «Нижегородском водоканале» утверждали, что налоговые проверки в отношении водоснабжающей организации проводятся ежегодно, по итогам 2013 года в налоговом отчете нарушений выявлено не было.

Кроме того, в 2017 году выяснилось, что компания уклоняется от уплаты многомиллионного долга за негативное воздействие на окружающую среду. С 2015 года за предприятием числилась задолженность на общую сумму почти 26,7 млн рублей. Не дождавшись денег от компании, Росприроднадзор был вынужден обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности. В хорде рассмотрения дела суд встал на сторону Росприроднадзора и обязал коммунальное предприятие выплатить указанную сумму в полном объеме.

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В 2013 году директором «Нижегородского водоканала» был Александр Байер, который до сентября 2018 года являлся и.о. замгубернатора Нижегородской области. Именно тогда стало известно, что к водоканалу появились вопросы об уплате налогов за 2013 год. Незамедлительно Байер решил уйти в отставку с поста и.о. вице-губернатора. Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял отставку Байера и сказал, что это было обоюдное решение. А Байер позднее занял аналогичную должность в правительстве Владимирской области. После него генеральным директором водоканала стал Александр Попов, которого вынудили уволиться после скандальной сделки с ООО «Веград Инжиниринг» в 2016 году.