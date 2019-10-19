Нальчик, , 15:35 — REGNUM Сотрудник полиции скончался после драки с коллегой во время учёбы на курсах повышения квалификации в Нальчике. Об этом 19 октября сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошёл вечером 18 октября в филиале Краснодарского университета МВД России, расположенном в Нальчике в Кабардино-Балкарии. Двое сотрудников полиции подрались в ходе вспыхнувшего между ними конфликта, присутствовавшие развели их, но потом драка продолжилась. Когда дерущихся разняли во второй раз, один из них был уже мёртв.

По предварительной информации, один из сотрудников полиции служит в ППС имени А. Кадырова МВД Чечни, погибший полицейский служил в отряде спецназначения «Гром» МВД Карелии.

По данному факту начато служебное расследование, выясняются все причины и обстоятельства конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении судом города Карталы срока пребывания в СИЗО для члена Локомотивного собрания депутатов и главврача местной больницы Азата Зарипова, обвиняемого в убийстве своей супруги.

Читайте ранее в этом сюжете: Расстрелявший жену депутат-единоросс оставлен в СИЗО до января