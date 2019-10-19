Красноярск, , 15:13 — REGNUM Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края приостановлены в связи с наступлением темноты. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, они продолжатся на следующий день, 20 октября.

Всего в зоне русла реки работают более 70 профессиональных спасателей. В случае необходимости их число будет увеличено.

По словам красноярского губернатор Александра Усса, поиск пропавших без вести является первоочередной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 октября в районе села Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба технологического водоёма золотодобывающей артели. Затопило несколько рабочих общежитий, в которых проживали порядка 80 человек. По последним данным, 15 человек погибли, 44 — пострадали, 13 считаются пропавшими без вести. Всего, по информации краевых властей, общая численность поселка старателей составляет около 180 человек.

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