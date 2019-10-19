Красноярск, , 14:58 — REGNUM В Красноярск планируют доставить тела погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

По словам красноярского губернатора Александра Усса, коммерческая организация, чьи работники проживали в пострадавшем посёлке, готова взять на себя расходы на похороны и оказание материальной помощи пострадавшим.

«При необходимости помощь будет оказана из краевого бюджета», — подчеркнул Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября прорвало дамбу на территории золотодобывающего рудника недалеко от посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. По последним данным, погибли 15 человек, 44 пострадали. Ведётся поиск пропавших без вести.

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