Санкт-Петербург, 19 октября 2019, 14:49 — REGNUM Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Информация о ЧП поступила в ведомство в 13:19 мск. Произошло обрушение 200 кв. метров паркинга ЖК «Шуваловский» на улице Парашютной.
Уточняется, что частичное обрушение кровли строящегося паркинга произошло при заливке бетоном. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, наряды полиции, бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении железобетонной плиты в действующем магазине в Брянской области. В результате ЧП пострадали три человека.
Читайте ранее в этом сюжете: В Брянской области в магазине обрушилась плита