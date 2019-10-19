Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Информация о ЧП поступила в ведомство в 13:19 мск. Произошло обрушение 200 кв. метров паркинга ЖК «Шуваловский» на улице Парашютной.

Уточняется, что частичное обрушение кровли строящегося паркинга произошло при заливке бетоном. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, наряды полиции, бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении железобетонной плиты в действующем магазине в Брянской области. В результате ЧП пострадали три человека.

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