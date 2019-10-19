Киев, , 14:33 — REGNUM По состоянию на 17 октября в Киевской области зарегистрировано три случая заболевания ботулизмом. Об этом сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

В ведомстве также отметили, что один человек умер. Как сообщается в службе, причиной первого случая заболевания стало употребление пострадавшим вяленой рыбы, причина второго случая не связана с употреблением продуктов питания, а в третьем случае заболевший употреблял в пищу несколько потенциально опасных продуктов. Поэтому причина заболевания устанавливается.

Напомним, на Украине периодически регистрируются вспышки заболевания ботулизмом. Когда министерство здравоохранения возглавляла Ульяна Супрун, на Украине были проблемы с сывороткой от ботулизма, которая часто отсутствовала в лечебных учреждениях.