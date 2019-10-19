Красноярск, , 14:24 — REGNUM В Красноярском крае 21 октября объявлено днём траура по погибшим при прорыве дамбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Соответствующее распоряжение подписал красноярский губернатор Александр Усс.

Во всех городах и районах края в день траура будут приспущены флаги Красноярского края.

Власти региона выражают соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края прорвало технологическую дамбу. По последним данным, 44 человека пострадали, 15 — погибли.

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