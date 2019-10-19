Якутск, , 14:48 — REGNUM Проверку проводят следователи в Якутии после получения ребёнком тяжёлых электротравм. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошёл вечером 18 октября в селе Павловск Мегино-Кангаласского района. По предварительной информации, мальчик восьми лет, проезжая на велосипеде по льду озера, примыкающего к улице Набережная, задел правой рукой обвисший провод линии электропередач.

Провод оказался под напряжением, ребёнок получил электротравмы и был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Врачи диагностировали у мальчика ожоги пальцев руки второй и третьей степени и ожоги бедра второй и третьей степени. Состояние ребёнка тяжёлое, но угроза жизни отсутствует.

Следователями Заречного межрайонного следственного отдела регионального СУ СК проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Устанавливаются ответственные за обслуживание ЛЭП и обеспечение безопасности.

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