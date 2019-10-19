Красноярск, , 13:39 — REGNUM В Красноярск санавиацией доставят четырёх находящихся в тяжёлом состоянии пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе края. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 19 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Пострадавшие, получившие повреждения средней степени тяжести, остаются в Курагинской районной больнице. Некоторые пострадавшие от госпитализации отказались, однако принято решение, что их осмотрят ещё раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края погибли, по последним данным, 15 человек, пострадали 44 человека. Чп произошло на территории золотодобывающего рудника недалеко от посёлка Щетинкино. По данному факту расследуется уголовное дело.

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