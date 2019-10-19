Ростов, Ярославская область, , 13:47 — REGNUM Пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме в Ростове Великом в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жильцы дома, в котором произошёл пожар.

По словам жильцов дома, пожар начался около пяти часов утра. В одной из семей погибла мать и трое детей, глава семьи и отец детей успел выбраться из загоревшейся квартиры и не сделал никаких попыток спасти семью. Как рассказали жильцы, мужчина злоупотреблял наркотиками, особенно в последнее время.

Жильцы дома, поняв, что дом загорелся, стали спасаться из дома и спасать детей. Одна из женщин рассказала, что выбравшись, начала немедленно обзванивать соседей и помогать им выбраться через окна, так как проход на лестницу у некоторых был уже заблокирован огнём.

Не дозвонившись к одной из соседок, у которой в квартире, помимо неё были ещё двое детей, жильцы приняли решение спасать мать и детей через окна. Один из мужчин выбил окна горевшей квартиры и вынес детей и мать. По словам жильцов, женщина ещё дышала, дети находились в бессознательном состоянии. Люди попытались сделать детям искусственное дыхание, но безуспешно.

«Скорая вообще не ехала. Они двоих увезли, этого наркомана, который ноги себе повредил, ещё соседа и женщину. А потом скорую не могли дождаться. Детей ещё можно было спасти, может, откачали бы их», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома.

Пожар произошёл в двухэтажном доме, второй этаж которого был деревянным. Огонь и дым отрезали жильцам путь на лестницу, людям пришлось спасаться через окна. Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи человек при пожаре в жилом доме в Ростове Великом, пятеро из погибших — дети, самому младшему из которых был один год.

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