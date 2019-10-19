Красноярск, , 13:09 — REGNUM В ГУ МЧС России по Красноярскому краю ИА REGNUM не подтвердили подлинность списка пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе, распространяемого в соцсетях и ряде СМИ.

Таким образом, официального списка пострадавших и погибших пока нет.

Между тем в интернете распространяется некий список, в который включено 16 фамилий.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на территории золотодобывающего рудника недалеко от посёлка Щетинкино прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. По последним данным, погибли 15 человек, 44 человека пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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