Москва, 19 октября 2019, 12:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин выслушал доклады о ситуации главы МЧС Евгения Зиничева и красноярского губернатора Александра Усса.
Путин поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, передаёт «Интерфакс».
Также глава государства велел выяснить причины ЧП и поручил принять меры по недопущению распространения его последствий на близлежащие населённые пункты.
Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу золотодобывающей артели на реке Сейба. На данный момент известно о 15 погибших и 44 пострадавших. Возбуждено уголовное дело.
По словам председателя краевого правительства Юрия Лапшина, обрушившееся инженерное сооружение было несанкционированным.
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