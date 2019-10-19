Москва, , 12:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин выслушал доклады о ситуации главы МЧС Евгения Зиничева и красноярского губернатора Александра Усса.

Путин поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, передаёт «Интерфакс».

Также глава государства велел выяснить причины ЧП и поручил принять меры по недопущению распространения его последствий на близлежащие населённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу золотодобывающей артели на реке Сейба. На данный момент известно о 15 погибших и 44 пострадавших. Возбуждено уголовное дело.

По словам председателя краевого правительства Юрия Лапшина, обрушившееся инженерное сооружение было несанкционированным.

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