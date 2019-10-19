Красноярск, , 12:31 — REGNUM Власти Красноярского края обнародовали уточнённые данные о происшествии в Курагинском районе, где в результате прорыва дамбы погибли и пострадали люди.

По словам председателя краевого правительства Юрия Лапшина, принявшего участие в заседании комиссии под руководством замминистра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева, обрушившееся инженерное сооружение было несанкционированным.

Обрушение произошло 19 октября в шесть утра по местному времени на реке Сейба. Вода затопила два общежития вахтового посёлка, в которых проживают 74 человека.

Известно о 15 погибших. Местонахождение ещё 13 человек неизвестно.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 14 пострадавших доставлены в Курагинскую больницу. При необходимости их эвакуируют в Красноярск санавиацией.

Работу на месте происшествия возглавил красноярский губернатор Александр Усс. Группировка сил и средств на территории прорыва дамбы наращивается.

Одной из причин происшествия Лапшин назвал то, что дамба была построена с нарушением норм. При её возведении не была получена санкция на использование водного объекта, не был подготовлен проект.

«Поэтому соответствующие надзорные службы не имели представления о том, что в этом месте произведены такие гидротехнические работы. По сути, дамба сделана кустарным способом, предполагаю», — подчеркнул Лапшин.

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По его словам, обрушение возможно произошло в результате обильных осадков. Окончательную причину установит Следственный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте ЧП в Курагинском районе продолжаются спасательные работы. Между тем, местные жители ещё задолго до трагедии. По их словам, золотодобытчики испортили русло рек и загрязнили воду.

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