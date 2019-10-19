Москва, , 12:33 — REGNUM Сотрудник полиции был ранен злоумышленником на станции московского метро «Савеловская». Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Нападение на полицейского произошло 19 октября в подуличном переходе станции метрополитена «Савеловская». По предварительной информации, 31-летний мужчина, вооружённый ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил сотрудника полиции, находящегося на службе.

Пострадавший старший сержант полиции был госпитализирован с проникающим ранением в грудь. Подозреваемый в нападении мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции.

По факту нападения на полицейского решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время материалы о нападении переданы следователям.

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