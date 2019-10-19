Красноярск, , 12:13 — REGNUM Один из работников золотодобывающей артели, где произошел прорыв дамбы и погибли люди, рассказал, что подобные инциденты в их артели бывали и раньше, просто прорывы были не такие масштабные. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Работник рассказал, что всего на данном участке реки Сайба в Красноярском крае, который разрабатывала артель, находятся четыре технологические дамбы. Прорвало самую верхнюю дамбу. Каждая дамба имеет высоту около 10 метров и сделаны дамбы из обычного грунта.

«Дамбы были уже давно, уже больше трех лет. В этом месяце их поднимали все … бульдозерами», — рассказал он.

Каждая из дам держит небольшое озеро — это отработанные и затопленные участки русла реки. Прорывы этих дам случались и ранее, но не столь масштабные.

Также работник отметил, что те общежития, которые оказались смыты потоком, были вовзедены всего за две недели и являлись временными.

«Они не смогли ничего сделать. На полигоне только экскаваторы и бульдозера. Напарник звонил сказал, что в два часа был звонок в МЧС. Люди спали, видимо, даже ничего не поняли», — пояснил мужчина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, найдены тела уже 15 погибших. Ещё около 10 человек числятся пропавшими без вести.