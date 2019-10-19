Курагинский р-н, , 12:11 — REGNUM Ещё задолго до чрезвычайного происшествия в Щетинкино местные жители били тревогу о состоянии рек Сисим и Сейба из-за золотодобытчиков.

25 августа мужчина, проживающий рядом с этими реками, обратился к журналистам. Он рассказал, что золотодобытчики испортили русло рек и загрязнили воду.

«Это река Сейба. Эта река впадает в реку Сисим. Её не то что пить — её кипятить страшно. Посмотрите, какая она грязная. Это всему виной — золото. Золотодобывающие компании. Тут никогда рыбы не будет в такой речке», — цитирует Максима N. «ТВК Красноярск».

По его словам, река мутная, потому что «ниже стоит компания и выше стоят золотодобывающие компании».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 19 октября прорвало дамбу на реке Сейба. По последним данным, погибли 15 человек, 44 человека пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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