Москва, , 11:47 — REGNUM Министр здравоохранения России Вероника Скворцова лично контролирует ситуацию с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

По последним данным, в Курагинскую районную больницу эвакуировали 14 человек, в том числе троих в тяжёлом состоянии. 11 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Пациентов в тяжёлом состоянии доставят в Красноярск санавиацией.

«Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется», — подчеркнули в Минздраве.

Для помощи жителям, находящимся в пункте временного размещения, организуют медпункт.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним имеющимся данным, в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек, пострадали 44 человека. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Прорыв дамбы в Красноярском крае: создан оперативный штаб полиции