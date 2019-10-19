Красноярск, , 11:33 — REGNUM На месте происшествия в Курагинском районе Красноярского края работает временный оперативный штаб полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в краевом ГУ МВД.

Работой штаба на месте руководит начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий. Уточняется, что полиция обеспечивает безопасность граждан на месте происшествия, охраняет имущество граждан и выясняет обстоятельства ЧП.

В настоящее время группировка полиции насчитывает 130 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края погибли, по последним данным, 15 человек. Пострадали 44 человека. По данным спасателей, гидротехническое сооружение полностью разрушено. Находившаяся в нём вода смыла два дома, в которых проживали работники предприятия «Сисим».

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