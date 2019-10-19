Красноярск, 19 октября 2019, 11:10 — REGNUM По последним данным, число погибших в результате ЧП в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу, выросло до 15 человек.
Работа спасателей на месте ЧП продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва дамбы в Курагинском районе пострадали, по последним данным, 44 человека.
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