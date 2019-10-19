Красноярск, , 11:00 — REGNUM В Красноярском крае сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения в районе прорыва дамбы в Курагинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в краевом главке МВД.

В направлении места происшествия в районе населённого пункта Щетинкино работают 22 сотрудника ГИБДМ МО МВД России «Курагинский» и «Минусинский».

Уточняется, что инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения. Также благодаря их работе обеспечен беспрепятственный подъезд спецтехники к месту происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, из-за прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края погибли 13 человек, 44 человека пострадали.

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