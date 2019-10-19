Ростов, Ярославская область, , 10:46 — REGNUM Стал известен возраст детей, погибших при пожаре в Ростове Великом Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожар в Ростове

Самому младшему 1 год 3 месяца. Другим погибшим два, три, шесть и четырнадцать лет. Также погибла 23-летняя девушка. Всего на данный момент известно о семи погибших.

«В районной больнице находятся трое пострадавших. Двое из них в реанимации. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Один в травматологическом отделении ЦРБ. По характеру травм доминируют ожоги дыхательных путей, вывихи и переломы», — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Одного из пострадавших планируется перевезти в Ярославль.

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