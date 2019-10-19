Москва, , 10:41 — REGNUM Руководитель МЧС Евгений Зиничев распорядился расширить район поисков пропавших без вести в результате прорыва технологической дамбы золотодобывающей артели на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба МЧС.

Зиничев дал поручение увеличить группировку спасателей до 300 человек, а также расширить зону поиска пропавших без вести.

Напомним, что 13 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли по меньшей мере 13 человек. 14 человек получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прорыв дамбы произошел ночью. Поток из воды, глины и камней обрушился на два общежития рабочих золотодобывающей артели. В общежитиях могло находится до 80 человек.

Власти уже выяснили, что дамба была построена кустарным способом и не стояла на учете в Ростехнадзоре.