Донецк, , 11:20 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками в Донецкой Народной Республике 38 раз за прошедшие сутки. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские боевики

В течение суток украинские войска обстреляли следующие населённые пункты/районы на территории ДНР: Горловка (Зайцево), Спартак, Донецк (Вольво-центр, Терминал, посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Ленинское, Безыменное, Дзержинское, Коминтерново, Саханка.

Нарушив все достигнутые ранее договорённости по режиму перемирия, военнослужащие Украины вели обстрел населённых пунктов на территории ДНР с применением гранатомётов, миномётов калибром 120 мм и 82 мм, танков, вооружения БМП/БТР, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения.

В результате обстрелов были повреждены два жилых дома в населённом пункте Зайцево, два дома в населённом пункте Коминтерново и три жилых дома в населённом пункте Докучаевск. Всего по территории ДНР киевские боевики выпустили 522 единицы боеприпасов.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что войска Украины менее чем за час выпустили по территории ДНР 66 мин.

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