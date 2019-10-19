Тбилиси, , 10:29 — REGNUM По факту взрыва в жилом корпусе на проспекте Гурамишвили в Тбилиси возбуждено уголовное дело, начато расследование, сообщила 19 октября пресс-служба МВД Грузии.

По информации министерства, жертв в результате взрыва нет, но пострадали 4 человека, которые бригадами скорой помощи доставлены в различные больницы.

«По первоначальной информации, взрыв в 16-этажном жилом корпусе вызвало накопление газа, в результате чего был разрушен 4-й этаж этого корпуса и выбиты стекла в стоящем напротив корпусе. По прибытии на место пожарные-спасатели полностью эвакуировали население пострадавшего корпуса. До окончания работ группы пожарных-спасателей остаются на месте. На проспекте Гурамишвили также мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, группы скорой медицинской помощи и все соответствующие службы», — говорится в сообщении.

Расследование ведется по статье 2401 Уголовного кодекса Грузии «Нарушение правил безопасности на объектах электро — или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов», которая в случае причинения менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью или значительного вреда карается «штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового».

Взрыв в жилом корпусе на проспекте Гурамишвили в Тбилиси произошел около 08:15 часов утра по тбилисскому времени.

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