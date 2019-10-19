Красноярск, , 10:29 — REGNUM По предварительным данным, 44 человека пострадали при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом 19 октября сообщили журналистам представители экстренных служб.

Большая часть пострадавших получили лёгкие травмы. Трое пострадавших госпитализированы с тяжёлыми травмами, состояние 11 пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, в Курагинскую больницу на помощь медикам вылетел спецборт санавиации. В доставке пострадавших от места происшествия в больницу, которая расположена в 100 км от места ЧП, задействованы пять автомобилей скорой помощи.

Сообщается, что для транспортировки пострадавших в медучреждение вертолётом возможности нет, так как вертолёту негде приземлиться в районе ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.

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